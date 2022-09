Francesca Cipriani | nozze in arrivo con il suo Alessandro | la data è top secret Ecco chi ci sarà

(Di martedì 20 settembre 2022) Il grande giorno perè vicina. A brevissimo, l’ex gieffina convolerà acon l’amore della sua vita,, di cui tante volte ha parlato e che il pubblico ha conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip. C’è ancora grande riserbo sulladel “grande giorno”. Nelle scorse ore,ha sottolineato nuovamente che laè top, seppure il matrimonio sia in programma nel 2022, quindi nei mesi invernali. Su Instagram,ha risposto ai suoi fedeli follower ad un’altra importante domanda, ovvero chi sono i suoi ex coinquilini presenti nella lista degli invitati. Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli: questi sono i nomi che la ...

queen_adnknesh : RT @Frances15892138: Amicizia #fairylu e Francesca Cipriani ???????? - Alba23054540 : #GFvip ma vi ricordate la prima notte di Francesca cipriani che annusava le mutande raga? - 564_guido : @trash_italiano Francesca Cipriani e Miriana Trevisan - babysockoo : RT @phraaan: Francesca Cipriani? #gfvip - eristicando : francesca cipriani di quell'edizione mio personaggio comfort di tutti i reality qualsiasi cosa facesse mi metteva di buon umore -

Leggi anche >, nozze in arrivo con il suo Alessandro: la data è top secret. Ecco chi ci sarà Ma prima di C'è posta per te, Giovanni è stato tronista a Uomini e Donne durante la ...Il grande giorno perè vicina. A brevissimo, l'ex gieffina convolerà a nozze con l'amore della sua vita, Alessandro, di cui tante volte ha parlato e che il pubblico ha conosciuto proprio nella casa del ...Il matrimonio fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ci sarà oppure no La ex gieffina ha svelato la verità... La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet di V ...Antonino Spinalbese è il secondo concorrente a varcare la porta rossa della settima edizione del Grande Fratello Vip ...