**Dc: è morto l'ex ministro Virginio Rognoni** (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - E' morto nella notte l'ex parlamentare della Dc Virginio Rognoni, più volte ministro, titolare del dicastero dell'Interno dopo le dimissioni di Francesco Cossiga all'indomani del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro. Fu vicepresidente del Csm dal 2002 al 2006. Aveva 98 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - E'nella notte l'ex parlamentare della DcRognoni, più volte, titolare del dicastero dell'Interno dopo le dimissioni di Francesco Cossiga all'indomani del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro. Fu vicepresidente del Csm dal 2002 al 2006. Aveva 98 anni.

