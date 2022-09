CM.com – Asllani: ‘L’Inter e Brozovic sono molto forti, normale non abbia giocato. Devo avere pazienza’ | Nazionali (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 16:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Albania e ha spiegato il poco minutaggio ottenuto finora in nerazzurro: “E’ che non abbia giocato, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte. Devo avere pazienza, perché un bravissimo giocatore come Brozovic gioca nel mio ruolo e sto imparando molto da lui. Quando sono in Nazionale gioco in Nazionale, quando torno non so cosa succederà. Mi alleno bene, sono un professionista: quando ne avrò l’occasione darò il massimo”. COME E’ CAMBIATA LA VITA DALL’ARRIVO ALL’INTER – “Non so ... Leggi su justcalcio (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 16:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Kristjan, centrocampista dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Albania e ha spiegato il poco minutaggio ottenuto finora in nerazzurro: “E’ che non, ho 20 anni earrivato in una squadraforte.pazienza, perché un bravissimore comegioca nel mio ruolo e sto imparandoda lui. Quandoin Nazionale gioco in Nazionale, quando torno non so cosa succederà. Mi alleno bene,un professionista: quando ne avrò l’occasione darò il massimo”. COME E’ CAMBIATA LA VITA DALL’ARRIVO ALL’INTER – “Non so ...

