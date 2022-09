Amici 2022 | chi entra oggi? Mancano tre banchi | ecco chi sono gli allievi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022) Durante la prima puntata di22, andata in onda domenica 18 settembreti i primi cantanti e ballerini della scuola: scopriamo quantirimasti disponibili, chi saranno gli ultimiche verranno scelti nella puntata in ondae l’orario in cui sintonizzarsi., tre posti liberi La prima puntata del daytime diandrà in ondamartedì 20 settembre. La composizione finale della classe andrà in ondaa partire dalle ore 16:10 su Canale 5. Durante la prima puntata didel daytime verranno assegnati gli ultimi tre posti disponibili. Si tratta di tre...