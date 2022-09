Adam Yates è un nuovo corridore della UAE (Di martedì 20 settembre 2022) Nuova avventura per uno dei gemelli Yates. Se Simon qualche mese fa ha rinnovato con la Bike Exchange, Adam ha deciso di lasciare la Ineos Grenadiers dopo due anni di militanza per potersi così trasferire alla UAE Team Emirates. LEGGI ANCHE: Trek Segafredo, arriva Ilaria Sanguineti dalla Valcar TS Il classe ’92 ha firmato un contratto di durata triennale con la formazione di matrice emiratina, dicendosi molto entusiasta di poter cominciare questa sua nuova avventura e che questa squadra possa aiutarlo a tirare fuori il meglio di sé in quelli che saranno i migliori anni della sua carriera. L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Leggi su blogciclismo (Di martedì 20 settembre 2022) Nuova avventura per uno dei gemelli. Se Simon qualche mese fa ha rinnovato con la Bike Exchange,ha deciso di lasciare la Ineos Grenadiers dopo due anni di militanza per potersi così trasferire alla UAE Team Emirates. LEGGI ANCHE: Trek Segafredo, arriva Ilaria Sanguineti dalla Valcar TS Il classe ’92 ha firmato un contratto di durata triennale con la formazione di matrice emiratina, dicendosi molto entusiasta di poter cominciare questa sua nuova avventura e che questa squadra possa aiutarlo a tirare fuori il meglio di sé in quelli che saranno i migliori annisua carriera. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

