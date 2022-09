Video | Todibo espulso dopo 9 secondi in Nizza - Angers

sportli26181512 : Todibo rosso da record in Nizza-Angers: fuori dopo 9 secondi: Espulsione-lampo per il difensore del Nizza. Dopo sol… - sportface2016 : #Francia, espulsione da record: il VIDEO del cartellino rosso a #Todibo dopo soli nove secondi -

Clamoroso episodio nella sfida tra Nizza e Angers dell'8ª giornata di Ligue 1: Jean - Clairè stato espulso appena 9 secondi dopo il fischio ...... il calciatore del Nizza ha preso il rosso diretto dopo appena 9 secondi di gioco Clamorosa espulsione in Ligue 1: dopo appena 9 secondi di gioco di Nizza - Angers,si è reso protagonista di ...Espulsione da record per Todibo in Ligue 1: il calciatore del Nizza ha preso il rosso diretto dopo appena 9 secondi di gioco Clamorosa espulsione in Ligue 1: dopo appena 9 secondi di gioco di Nizza-An ...Espulsione-lampo per il difensore del Nizza. Dopo solo 5 secondi dal calcio di inizio battuto dalla squadra ospite, l’ex di Schalke, Barcellona e Benfica stende qualche metro fuori dall’area l’attacca ...