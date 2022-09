Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 13:10 (Di lunedì 19 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio abito nero per Sergio Mattarella tailleur nero e filo di perle per la figlia Laura è il presidente della repubblica l’abbazia di Westminster per i funerali della Regina Elisabetta dall’inizio del conflitto in Ucraina Russia perso 54650 soldati lo rendono noto le forze armate di chi viene loro aggiornamento giornaliero sui social network Inoltre i soldati ucraini hanno distrutto 22112 carri armati 1313 sistemi di artiglieria 312 lanciarazzi multipli 251 r217 elicotteri 3581 autoveicoli 15 unità navali 120 droni infine sono stati abbattuti 238 missili Cruise e nemici Fratelli d’Italia voglia colpire i poveri bisognosi di perché siamo contro il reddito di cittadinlo dicono Ricky individui in abiti costosi professoroni che non sono mai usciti dai quartieri belli delle grandi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio abito nero per Sergio Mattarella tailleur nero e filo di perle per la figlia Laura è il presidente della repubblica l’abbazia di Westminster per i funerali della Regina Elisabetta dall’inizio del conflitto in Ucraina Russia perso 54650 soldati lo rendono noto le forze armate di chi viene loro aggiornamento giornaliero sui social network Inoltre i soldati ucraini hanno distrutto 22112 carri armati 1313 sistemi di artiglieria 312 lanciarazzi multipli 251 r217 elicotteri 3581 autoveicoli 15 unità navali 120 droni infine sono stati abbattuti 238 missili Cruise e nemici Fratelli d’Italia voglia colpire i poveri bisognosi di perché siamo contro il reddito di cittadinlo dicono Ricky individui in abiti costosi professoroni che non sono mai usciti dai quartieri belli delle grandi ...

