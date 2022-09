Ultime Notizie – Pane sempre più caro | Eurostat | prezzi su del 18% in un anno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ilnell’Ue è diventato piùche mai. Per colpa della guerra in Ucraina, in agosto, riporta, il prezzo delnell’Unione in media è salito del 18% rispetto al 2021, un “enorme incremento”, dato che nell’agosto 2021 era rincarato ‘solo’ del 3% rispetto ad agosto 2020. La causa primaria delè la guerra in Ucraina, spiega l’istituto di statistica, dato che sia Russia che Ucraina sono grandi esportatori di cereali. Alcuni Paesi sono stati più colpiti degli altri dai rincari del: l’aumento più rilevante si è registrato nell’agosto scorso in Ungheria (+66% rispetto ad agosto 2021), seguita da Lituania (+33%), Estonia e Slovacchia (entrambe +32%). Per contro, gli aumenti sono stati meno pronunciati in Francia (+8%), Olanda e Lussemburgo ...