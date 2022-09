Ucraina, Russia contro Kiev: “Bugie su Izyum” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia respinge le accuse dell’Ucraina sui crimini di guerra commessi dalle forze russe nella regione di Kharkiv, nell’est del Paese. “E’ una bugia”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo l’agenzia Interfax. Mosca difenderà la “verità”, ha aggiunto. Parole pronunciate dopo le denunce arrivate da Izyum. Per Peskov, Kiev e gli alleati degli ucraini lanciano le stesse accuse infondate dello scorso marzo, all’epoca delle atrocità a Bucha. “E’ lo stesso scenario di Bucha”, ha detto. Peskov: “Colloqui Putin con leader Paesi ostili? Costruttivi e basati su rispetto” I colloqui di Vladimir Putin con i leader di altri Paesi, compresi quelli dell’Ue, sono costruttivi e all’insegna del rispetto reciproco. E’ quanto ha assicurato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Larespinge le accuse dell’sui crimini di guerra commessi dalle forze russe nella regione di Kharkiv, nell’est del Paese. “E’ una bugia”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo l’agenzia Interfax. Mosca difenderà la “verità”, ha aggiunto. Parole pronunciate dopo le denunce arrivate da. Per Peskov,e gli alleati degli ucraini lanciano le stesse accuse infondate dello scorso marzo, all’epoca delle atrocità a Bucha. “E’ lo stesso scenario di Bucha”, ha detto. Peskov: “Colloqui Putin con leader Paesi ostili? Costruttivi e basati su rispetto” I colloqui di Vladimir Putin con i leader di altri Paesi, compresi quelli dell’Ue, sono costruttivi e all’insegna del rispetto reciproco. E’ quanto ha assicurato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria ...

davcarretta : Orsini dice che lui aveva previsto tutto sulla guerra della Russia in Ucraina Ecco la realtà. - nelloscavo : La contabilità dei lutti non é ancora al passato, e non é ancora esaustiva. Ma quello che sappiamo dei crimini… - rulajebreal : Dopo i massacri di #Bucha e #Irpin emergono nuove fosse comuni e camere di tortura a #Izyum e #Kharkiv. Chi sostien… - Linkiesta : RT @europea_lk: Con la disfatta di #Putin, la Cina potrebbe aumentare la sua influenza nelle ex repubbliche sovietiche Le sconfitte russe… - giorgibruni : @flaminiasabate1 Invece i dementi inetti dell'ue usano bene il cervello vero? Stiamo pagando il conto della guerra… -