Tutti i Suv che superano i 300 km h orari

(Di lunedì 19 settembre 2022) I Suv chei 300 km/h sono davvero pochi. Prima dell'arrivo della Ferrari Purosangue bastava una sola mano per contarli, mentre ora ne occorrono due. Nell'elenco che abbiamo stilato abbiamo considerato solo i modelli di serie e non le versione elaborate dai vari tuner, come per esempio Brabus. Inoltre, bisogna sottolineare che fuori da questa classifica sono rimasti molti Suv comunque potentissimi e capaci di prestazioni incredibili, ma con punte massime che si fermano nell'ordine dei 280/290 km/h. Quando si tratta di veicoli di questo genere, infatti, accumulare velocità è molto più complicato che per altre tipologie di automobili e lo è sostanzialmente per due motivi: l'aerodinamica e il peso. Più per il primo che per il secondo, in verità. Il problema principale è la sezione frontale, ovvero la quantità di materiale che si scontra con l'aria durante ...