Tragedia in vacanza per una donna di Ostia: esce per una passeggiata e la ritrovano morta nel bosco (Di lunedì 19 settembre 2022) Era andata a fare la sua solita passeggiata mattutina nel bosco. Lei, Antonella Di Falco, 66enne di Ostia, andava in vacanza ad Alfedena, una piccola località abruzzese nei pressi di Castel di Sangro, ormai da anni, con il marito. E proprio lui, il consorte, non vedendola rientrare all’ora di pranzo si è preoccupato. La donna aveva detto che avrebbe fatto una passeggiata in direzione Pianoro Campitelli di Alfedena. Aria fresca, bei paesaggi, la Antonella si era incamminata in direzione del bosco, ma non era più tornata. Le ricerche E’ successo ieri, domenica 18 settembre. Preoccupato, l’uomo ha fatto scattare le ricerche. Sono stati allertati, insieme ai Carabinieri della Castel di Sangro guidati dal Maggiore Fabio Castagna, anche il personale del Soccorso Alpino e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Era andata a fare la sua solitamattutina nel. Lei, Antonella Di Falco, 66enne di, andava inad Alfedena, una piccola località abruzzese nei pressi di Castel di Sangro, ormai da anni, con il marito. E proprio lui, il consorte, non vedendola rientrare all’ora di pranzo si è preoccupato. Laaveva detto che avrebbe fatto unain direzione Pianoro Campitelli di Alfedena. Aria fresca, bei paesaggi, la Antonella si era incamminata in direzione del, ma non era più tornata. Le ricerche E’ successo ieri, domenica 18 settembre. Preoccupato, l’uomo ha fatto scattare le ricerche. Sono stati allertati, insieme ai Carabinieri della Castel di Sangro guidati dal Maggiore Fabio Castagna, anche il personale del Soccorso Alpino e ...

CorriereCitta : Tragedia in vacanza per una donna di Ostia: esce per una passeggiata e la ritrovano morta nel bosco - giornalemolise : Tragedia in Bulgaria, ragazza muore in un incidente stradale: era in vacanza con gli amici -… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Marco aveva solo 25 anni, la sua doveva essere una vacanza all'insegna del relax e della spensieratezza, ma si è trasformata i… - fanpage : Marco aveva solo 25 anni, la sua doveva essere una vacanza all'insegna del relax e della spensieratezza, ma si è tr… - domenicosabell1 : Incidente a Pian di Rocca, una vacanza finita in tragedia: morti marito e moglie -