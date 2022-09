Shakira e Piquè come Totti e Ilary: «Lui si è preso i suoi Grammy, non vuole restituirglieli» (Di lunedì 19 settembre 2022) Ad ognuno il proprio gossip. Se in Italia Francesco Totti e Ilary Blasi tengono incollati alle novità milioni di appassionati, in Spagna sono Shakira e Gerard Piqué ad avere tutti i riflettori puntati addosso. La loro separazione vive di rumors e indiscrezioni e adesso l’oggetto del contendere diventano i tanti Grammy vinti in carriera dalla cantante colombiana. Proprio come i Rolex Se in casa nostra sono diventati i Rolex di Francesco Totti il motivo di discussione con Ilary Blasi, per i nostri vicini iberici i Grammy di Shakira sono una questione simile che deve essere risolta, probabilmente anche in questo caso in tribunale. Dopo 10 anni di love story e due figli, infatti, il calciatore blaugrana e la cantante si sono detti addio. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 19 settembre 2022) Ad ognuno il proprio gossip. Se in Italia FrancescoBlasi tengono incollati alle novità milioni di appassionati, in Spagna sonoe Gerard Piqué ad avere tutti i riflettori puntati addosso. La loro separazione vive di rumors e indiscrezioni e adesso l’oggetto del contendere diventano i tantivinti in carriera dalla cantante colombiana. Proprioi Rolex Se in casa nostra sono diventati i Rolex di Francescoil motivo di discussione conBlasi, per i nostri vicini iberici idisono una questione simile che deve essere risolta, probabilmente anche in questo caso in tribunale. Dopo 10 anni di love story e due figli, infatti, il calciatore blaugrana e la cantante si sono detti addio. ...

