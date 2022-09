“Scherzi a parte”, Katia Ricciarelli vittima del programma di Papi: rissa in diretta tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri sera, 18 Settembre 2022, Scherzi a parte è tornato in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della nuova edizione. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Enrico Papi. Anche quest’anno, Papi e gli autori del programma hanno preso di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Come sempre, non mancheranno gli esilaranti Scherzi in diretta. Nel corso della prima puntata le vittime degli Scherzi sono stati Paola Barale, Federico Fashion Style, Aldo Montano, Amaurys Perez, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Invece, alla famosa cantante lirica italiana Katia Ricciarelli è toccato lo scherzo in diretta e il carattere dell’ex moglie di Baudo ha ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri sera, 18 Settembre 2022,è tornato in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della nuova edizione. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Enrico. Anche quest’anno,e gli autori delhanno preso di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Come sempre, non mancheranno gli esilarantiin. Nel corso della prima puntata le vittime deglisono stati Paola Barale, Federico Fashion Style, Aldo Montano, Amaurys Perez, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Invece, alla famosa cantante lirica italianaè toccato lo scherzo ine il carattere dell’ex moglie di Baudo ha ...

IsaeChia : #AldoMontano vittima di #ScherziaParte arriva alle mani con un attore per difendere Manuel #Bortuzzo (Video) Il nu… - nicksarms13 : No ma serio non voglio fare nessun video sono su scherzi a parte per caso? - Mauro23742329 : @EnricoPapi2 Concordo pienamente con la recensione .Scherzi a Parte è la tua casa!sarebbe bello tornassi a fare un… - Gianna06764472 : @mariposa034 Bisogna stare sempre con la mazza a portata di mano ?????? A parte gli scherzi preferisco essere consider… - flawslou : no scherzi a parte spero non sia un infortunio O IO FACCIO LA PAZZA. -