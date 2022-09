‘Saranno Campioni’: Francesco Maestrelli, da n.759 a n.178 in meno di un anno. E la Coppa Davis… (Di lunedì 19 settembre 2022) Da giocatore di tornei Challenger al grande palcoscenico internazionale. E la storia di Francesco Maestrelli in questo 2022. Il tennista toscano è stato infatti aggregato come “sparring partner” alla squadra azzurra che a Bologna ha disputato la fase a gironi della Davis Cup Finals contro Croazia, Argentina e Svezia. Un grande risultato, se si pensa che a inizio anno era oltre l’800esima posizione del ranking mondiale ATP. Poter giocare e allenarsi con i nostri più forti giocatori è davvero un sogno, cosi come rappresentare la Nazionale azzurra. Francesco Maestrelli è nato a Pisa il 21 dicembre 2002 ed è alto 196 cm, dunque proprio il fisico per il tennis moderno. Ha iniziato a praticare tennis a 4 anni perché ci giocava anche sua sorella maggiore. Contemporaneamente, ha giocato anche a calcio ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Da giocatore di tornei Challenger al grande palcoscenico internazionale. E la storia diin questo 2022. Il tennista toscano è stato infatti aggregato come “sparring partner” alla squadra azzurra che a Bologna ha disputato la fase a gironi della Davis Cup Finals contro Croazia, Argentina e Svezia. Un grande risultato, se si pensa che a inizioera oltre l’800esima posizione del ranking mondiale ATP. Poter giocare e allenarsi con i nostri più forti giocatori è davvero un sogno, cosi come rappresentare la Nazionale azzurra.è nato a Pisa il 21 dicembre 2002 ed è alto 196 cm, dunque proprio il fisico per il tennis moderno. Ha iniziato a praticare tennis a 4 anni perché ci giocava anche sua sorella maggiore. Contemporaneamente, ha giocato anche a calcio ...

