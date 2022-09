“Salva la tua lingua locale”, grande partecipazione di monrealesi al concorso nazionale a tutela delle lingue locali (Di lunedì 19 settembre 2022) MONREALE – Pubblico numeroso e grande partecipazione per la prima edizione monrealese di “Salva la tua lingua locale”, il concorso nazionale arrivato alla decima edizione e insignito della medaglia del Presidente della Repubblica. La tutela delle lingue locali è una delle azioni avviate dall’Unpli – acronimo che significa Unione nazionale Pro Loco d’Italia – per la tutela del patrimonio immateriale. E sembrano due parole in contraddizione, nella percezione comune niente unisce la concretezza del patrimonio all’essere immateriale. Per comprenderne il significato bisogna partire dalla riflessione che il patrimonio culturale di un popolo ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 19 settembre 2022) MONREALE – Pubblico numeroso eper la prima edizione monrealese di “la tua”, ilarrivato alla decima edizione e insignito della medaglia del Presidente della Repubblica. Laè unaazioni avviate dall’Unpli – acronimo che significa UnionePro Loco d’Italia – per ladel patrimonio immateriale. E sembrano due parole in contraddizione, nella percezione comune niente unisce la concretezza del patrimonio all’essere immateriale. Per comprenderne il significato bisogna partire dalla riflessione che il patrimonio culturale di un popolo ...

_carlozago_ : RT @sBinottoFC: salva la TUA Juventus - Giusepp91371408 : RT @Giusepp91371408: -GLORIA A DIO-Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia pe… - Giusepp91371408 : -GLORIA A DIO-Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia… - fabbryloni : Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva; egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua… - Frances93070781 : Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva; egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua… -