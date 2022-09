Rigassificatore di Piombino: protesta a Firenze davanti alla Regione (Di lunedì 19 settembre 2022) Manifestazione, davanti alla Regione Toscana, oggi 19 settembre 2022, da parte di alcune decine di persone, provenienti da Piombino e non solo, che hanno protestato durante la conferenza dei servizi per il progetto del Rigassificatore a Piombino (Livorno) che si è aperta stamattina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) Manifestazione,Toscana, oggi 19 settembre 2022, da parte di alcune decine di persone, provenienti dae non solo, che hannoto durante la conferenza dei servizi per il progetto del(Livorno) che si è aperta stamattina L'articolo proviene daPost.

davidefaraone : Votano un odg che dice sì al rigassificatore a Piombino. Poi dicono che hanno sbagliato voto, sono per il no. Infin… - msgelmini : Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi… - demagistris : PD, 5S, Lega, Forza Italia, Renzi, ancora insieme nel Governo Draghi, fanno finta di litigare ma votano per più arm… - Erminia83533558 : RT @msgelmini: Dopo il rigassificatore di Piombino, l’avvocato del popolo #Conte dice no alla Gronda di #Genova. Qualcuno spieghi ai 5Stell… - Gaetana21424492 : RT @davidefaraone: Votano un odg che dice sì al rigassificatore a Piombino. Poi dicono che hanno sbagliato voto, sono per il no. Infine Con… -