Poker Lazio a Cremona: riscatto immediato (Di lunedì 19 settembre 2022) Una Lazio folle passeggia sulla Cremonese e vince per la terza volta nella sua storia allo «Zini», campo per tradizione molto scivoloso. Segna quattro gol e, soprattutto, non subisce reti per la terza partita su sette gare di campionato in cui ha conquistato 14 punti. Dopo la cinquina presa in Danimarca, il segnale che arriva è forte e chiaro: la squadra è con Sarri che pure aveva esagerato con parole troppo pesanti dopo il tracollo contro il Midtjylland. La caduta è stata fragorosa, l'analisi nel ritiro di Piacenza ha prodotto una reazione confortante e la prestazione di ieri regala speranze per il prosieguo della stagione. La Lazio è risorta grazie anche alla spinta della sua gente, almeno tremila i tifosi che hanno seguito i biancocelesti in Lombardia colorando la curva con sciarpe e bandiere. Al fischio finale del solito, impeccabile Orsato i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Unafolle passeggia sulla Cremonese e vince per la terza volta nella sua storia allo «Zini», campo per tradizione molto scivoloso. Segna quattro gol e, soprattutto, non subisce reti per la terza partita su sette gare di campionato in cui ha conquistato 14 punti. Dopo la cinquina presa in Danimarca, il segnale che arriva è forte e chiaro: la squadra è con Sarri che pure aveva esagerato con parole troppo pesanti dopo il tracollo contro il Midtjylland. La caduta è stata fragorosa, l'analisi nel ritiro di Piacenza ha prodotto una reazione confortante e la prestazione di ieri regala speranze per il prosieguo della stagione. Laè risorta grazie anche alla spinta della sua gente, almeno tremila i tifosi che hanno seguito i biancocelesti in Lombardia colorando la curva con sciarpe e bandiere. Al fischio finale del solito, impeccabile Orsato i ...

