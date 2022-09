Pensioni anticipate 2023, come uscire prima? Nuova proposta per riscatto dei contributi (Di lunedì 19 settembre 2022) Nell’articolo di oggi vogliamo portare all’attenzione pubblica una proposta lanciata da un nostro lettore che in una lunga lettera che ci ha inviato chiede “La vs. attenzione su un tema riguardante la ormai prossima revisione delle regole Pensionistiche nella speranza che, dall’autorevolezza del vostro percorso professionale, possiate farne presente in qualche modo al legislatore. Riguarda la possibilità di colmare gli eventuali vuoti contributivi nella vita lavorativa con il riscatto oneroso, a prescindere dall’età anagrafica o di prima contribuzione“. Ecco di seguito le sue parole e la sua proposta per il riscatto contributivo, in modo da permettere un uscita anticipata ai lavoratori a cui mancano pochi anni per raggiungere i requisiti ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 19 settembre 2022) Nell’articolo di oggi vogliamo portare all’attenzione pubblica unalanciata da un nostro lettore che in una lunga lettera che ci ha inviato chiede “La vs. attenzione su un tema riguardante la ormai prossima revisione delle regolestiche nella speranza che, dall’autorevolezza del vostro percorso professionale, possiate farne presente in qualche modo al legislatore. Riguarda la possibilità di colmare gli eventuali vuotivi nella vita lavorativa con iloneroso, a prescindere dall’età anagrafica o dicontribuzione“. Ecco di seguito le sue parole e la suaper ilvo, in modo da permettere un uscita anticipata ai lavoratori a cui mancano pochi anni per raggiungere i requisiti ...

TheRealPinguini : Un paese in piena crisi demografica, col tasso di natalità più basso al mondo, dovrebbe riformare il sistema pensio… - _el_magpie_ : RT @TheRealPinguini: Abolire cartelle esattoriali, IVA, canone RAI, multe. Pensioni anticipate (e aumentate) per tutti. Scostamenti di bil… - VSciannimanico : RT @Luca_Gualtieri1: In alcuni programmi politici si parla di #pensioni anticipate, ma già oggi la spesa per #pensioni in Italia è tra le p… - Aafterlolu : @FIMI_IT Scivoli e pensioni anticipate per il ricambio generazionale. I dipendenti con molti anni di contributi pos… - AlexanderLandSp : RT @TheRealPinguini: Abolire cartelle esattoriali, IVA, canone RAI, multe. Pensioni anticipate (e aumentate) per tutti. Scostamenti di bil… -