Milan-Napoli 1-2, pagelle / Altro che Enrico Letta, Kvara sa smontare e annichilire la destra del diavolo (Di lunedì 19 settembre 2022) Le pagelle di Milan-Napoli 1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. L’Arcangelo Meret plana su San Siro e annienta il diavolo con l’ausilio di Santa Traversa (due volte). Il gol di Giroud alla fine è un dettaglio – 7,5 Se abbiamo vinto è anche grazie a lui, che ha fatto tre parate importanti, di cui una, al 67’ salvatutto. Devo chiedere scusa in ginocchio a Meret per tutte le volte che ho scritto che lo vedevo troppo timido, debole, poco integrato con i compagni e chissà cos’Altro. Questo ragazzo ha una forza mentale da fare spavento: ha lottato contro tutto e tutti per dimostrare quanto vale. E vale parecchio – 10 DI LORENZO. Dalle sue parti il diavolo si fa biondo e l’Euroappuntato Capitano deve soffrire e portare la croce per novantotto minuti infiniti. Epperò non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Ledi1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. L’Arcangelo Meret plana su San Siro e annienta ilcon l’ausilio di Santa Traversa (due volte). Il gol di Giroud alla fine è un dettaglio – 7,5 Se abbiamo vinto è anche grazie a lui, che ha fatto tre parate importanti, di cui una, al 67’ salvatutto. Devo chiedere scusa in ginocchio a Meret per tutte le volte che ho scritto che lo vedevo troppo timido, debole, poco integrato con i compagni e chissà cos’. Questo ragazzo ha una forza mentale da fare spavento: ha lottato contro tutto e tutti per dimostrare quanto vale. E vale parecchio – 10 DI LORENZO. Dalle sue parti ilsi fa biondo e l’Euroappuntato Capitano deve soffrire e portare la croce per novantotto minuti infiniti. Epperò non ...

