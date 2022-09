La tedesca Spd irrompe in campagna elettorale | «Meloni post-fascista | getta fango su Berlino»

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 settembre 2022) A margine dell’incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a, la Spd – il partito socialdemocratico tedesco –nellaitaliana. «Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non, che, in quanto, porterebbe l’Italia in una direzione sbagliata», ha detto il presidente dell’Spd, Lars Klingbeil. Il leader dei socialdemocratici tedeschi ha aggiunto che le elezioni italiane rappresentano un momento cruciale per la Germania e per l’Unione Europea. Per questo, ha sottolineato Klingbeil in conferenza stampa con Letta, «c’è una certa preoccupazione» per una possibile vittoria della coalizione di destra. «Per esperienza personale – ha aggiunto il leader della ...