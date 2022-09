La Corea del Sud ha chiesto all'Interpol l'arresto del creatore della criptovaluta Terra-Luna (Di lunedì 19 settembre 2022) I pubblici ministeri di Seul sono convinti che Do Kwon, principale indiziato per un crack da 40 miliardi, sia sparito dalla circolazione per evitare di comparire in tribunale Leggi su repubblica (Di lunedì 19 settembre 2022) I pubblici ministeri di Seul sono convinti che Do Kwon, principale indiziato per un crack da 40 miliardi, sia sparito dalla circolazione per evitare di comparire in tribunale

quinta : La Russia ha iniziato a prenderle ha finito le risorse disponibili, persone e armi. Usa quelle degli anni 40(costr… - Link4Universe : Per 20 secondi, il posto più caldo di tutto il Sistem Solare, non era il Sole, nemmeno il suo cuore, ma un laborato… - GiulioPitroso : RT @mlcr84: @gicrisf @nazariopesce_ @stebaraz @simonespetia @cartonimorti Un altro ottimo esempio è la corea del Sud, che ha un'industria n… - Korean_Sunbae : Solo Corea del Nord è mostrata tanto sulle notizie e sui giornali, purtroppo non Corea del Sud.. T.T - MARI021371370 : @ImolaOggi In poche parole.. Si deve votare come vogliono loro . Tipo Corea del Nord , paro paro. -