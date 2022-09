Il mondo rende omaggio alla Regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) C'è chi è arrivato con il sacco a pelo, chi con la tenda e chi si è sistemato con la sedia da campeggio davanti alle transenne. Con la Union Jack come mantello oppure come tappetino dove sdraiarsi. Il Mall è un trionfo di bandiere e i fedelissimi della Regina non vogliono perdersi l'evento. Il corteo che seguirà il funerali di Elisabetta II, la monarca che ha segnato la storia della Gran Bretagna con un regno lunghissimo: settant'anni, dal quel 6 febbraio 1952 quando prese lo scettro dal padre Giorgio VI. Il 2 giugno 1953 l'incoronazione nell'Abbazia di Westminster, dove oggi alle 11 verranno celebrati i funerali. Per l'evento sono giunti cinquecento capi di Stato e ambasciatori da tutto il mondo. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con la moglie Jill, ieri pomeriggio si è recato a rendere ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) C'è chi è arrivato con il sacco a pelo, chi con la tenda e chi si è sistemato con la sedia da campeggio davanti alle transenne. Con la Union Jack come mantello oppure come tappetino dove sdraiarsi. Il Mall è un trionfo di bandiere e i fedelissimi dellanon vogliono perdersi l'evento. Il corteo che seguirà il funerali diII, la monarca che ha segnato la storia della Gran Bretagna con un regno lunghissimo: settant'anni, dal quel 6 febbraio 1952 quando prese lo scettro dal padre Giorgio VI. Il 2 giugno 1953 l'incoronazione nell'Abbazia di Westminster, dove oggi alle 11 verranno celebrati i funerali. Per l'evento sono giunti cinquecento capi di Stato e ambasciatori da tutto il. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con la moglie Jill, ieri pomeriggio si è recato are ...

