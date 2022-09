Il ''giallo'' che spaventa Inzaghi: il via - vai tra campo e panchina (Di lunedì 19 settembre 2022) La sostituzione di Bastoni dopo l'ammonizione in Udinese - Inter è solo l'ultima di una lunga serie per Inzaghi: da quando siede sulla panchina ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) La sostituzione di Bastoni dopo l'ammonizione in Udinese - Inter è solo l'ultima di una lunga serie per: da quando siede sulla...

FBiasin : …Che poi, se io so che il giallo mi costa la sostituzione, la prossima volta ci penso due volte prima di farmi ammo… - caterinabalivo : Oggi salutiamo l’unica che sia riuscita a far affezionare il mondo di oggi a un’istituzione figlia del passato, sal… - tancredipalmeri : Ho visto gli highlight estesi di #SampdoriaMilan e non c’è verso che facciano vedere il rigore non dato su Sabiri,… - MarcoGuidi13 : @francescozinno_ @BarbaraBorelli2 @danititti @_RomamoR @Gazzetta_it Ha letto il labiale di Mourinho? Sa il portoghe… - unicornpolyglot : @fuori__luogo @Leftmad @Happy4Trigger @anzianazozzona @agnesenegrini Sì ovvio, ma se arrivi in PS con forte dolore… -