Il dolce omaggio della piccola Charlotte alla bis nonna: la piccola non trattiene le lacrime (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è acceso da questa mattina il dibattito intorno alla presenza del piccolo George e della principessina Charlotte al funerale della Regina Elisabetta II. William e Kate hanno deciso di far partecipare i loro bambini al funerale di stato. Molti i commenti sui social con tanti pareri discordanti: c’è chi ha trovato giusta la presenza dei due bambini che hanno sette e nove anni e che ormai sono abbastanza grandi per capire. C’è chi invece ha pensato che i bambini, vista anche la solennità della cerimonia, potevano non partecipare. Hanno infatti lasciato il palazzo prima delle dodici per poi assistere a un’ora di messa e al successivo corteo, seppur in macchina. E proprio durante uno di questi momenti, la piccola Charlotte è stata immortalata dalle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è acceso da questa mattina il dibattito intornopresenza del piccolo George eprincipessinaal funeraleRegina Elisabetta II. William e Kate hanno deciso di far partecipare i loro bambini al funerale di stato. Molti i commenti sui social con tanti pareri discordanti: c’è chi ha trovato giusta la presenza dei due bambini che hanno sette e nove anni e che ormai sono abbastanza grandi per capire. C’è chi invece ha pensato che i bambini, vista anche la solennitàcerimonia, potevano non partecipare. Hanno infatti lasciato il palazzo prima delle dodici per poi assistere a un’ora di messa e al successivo corteo, seppur in macchina. E proprio durante uno di questi momenti, laè stata immortalata dalle ...

