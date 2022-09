I Racconti di Dioniso, bilancio positivo per la rassegna di Avella. (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il successo delle prime due edizioni, torna e si conferma tra i grandi eventi dell'estate irpina ' I Racconti di Dioniso ', il festival dedicato alla cultura classica e all'arte teatrale greco - ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il successo delle prime due edizioni, torna e si conferma tra i grandi eventi dell'estate irpina ' Idi', il festival dedicato alla cultura classica e all'arte teatrale greco - ...

GazzettAvellino : I Racconti di Dioniso, bilancio positivo per la rassegna di Avella. - newsdinapoli : Avella, “I racconti di Dioniso” con l’attrice Rosaria De Cicco #Cultura e Spettacoli - GazzettAvellino : I Racconti di Dioniso, appuntamento alle Tombe Romane con l’attrice Rosaria De Cicco per lo spettacolo “Pompeii”. - irpiniatimes1 : I Racconti di Dioniso, appuntamento ad Avella alle Tombe Romane con l'attrice Rosaria De Cicco per lo spettacolo 'P… -