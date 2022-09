Funerali Regina Elisabetta, ecco dove vederli live in tv e in streaming: previsti 4 milardi di spettatori (Di lunedì 19 settembre 2022) I Funerali della Regina Elisabetta II sono previsti oggi, lunedì 19 settembre, a partire dalle ore 11 (ora locale, le 12 italiane). Evento a cui parteciperanno capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni, all’Abbazia di Westminster, dove Elisabetta sposò Filippo nel 1947, sono attese duemila persone e sino a due milioni di cittadini e turisti sono previsti lungo il percorso del corteo funebre. La scomparsa a 96 anni lo scorso 8 settembre, un rito solenne concluderà dieci giorni di veglie e saluti alla sovrana. Secondo le stime l’evento dovrebbe stabilire anche un record televisivo con quattro miliardi di telespettatori, evento che sarà disponibile con lunghe dirette anche sul piccolo schermo nostrano. Rai1 ha deciso di affidarsi al “Tg1” che coprirà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) IdellaII sonooggi, lunedì 19 settembre, a partire dalle ore 11 (ora locale, le 12 italiane). Evento a cui parteciperanno capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni, all’Abbazia di Westminster,sposò Filippo nel 1947, sono attese duemila persone e sino a due milioni di cittadini e turisti sonolungo il percorso del corteo funebre. La scomparsa a 96 anni lo scorso 8 settembre, un rito solenne concluderà dieci giorni di veglie e saluti alla sovrana. Secondo le stime l’evento dovrebbe stabilire anche un record televisivo con quattro miliardi di tele, evento che sarà disponibile con lunghe dirette anche sul piccolo schermo nostrano. Rai1 ha deciso di affidarsi al “Tg1” che coprirà ...

