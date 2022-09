Elezioni 2022 | Berlusconi su Meloni | “Non avrà bisogno dei miei consigli”

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Giorgia, come qualunque altro leader del centrodestra fosse chiamato a quel compito nondei”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silviodurante un’intervista a Telelombardia in merito alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia. “Sa benissimo – ha concluso – che l’Europa e l’Occidente sono il nostro grande, insostituibile punto di riferimento”. NUCLEARE – “E’ un tema del quale ci dovremo occupare fra molti anni, perché purtroppo i tempi sono lunghi” dice in merito a un possibile ritorno dell’energia nucleare in Italia. “Andrà risolto – ha continuato – con il consenso dei territori interessati, una volta che sia stato ben chiarito che con le nuove tecnologie la sicurezza sarà assoluta e l’impatto ambientale ridotto a ...

PabloIglesias : Iglesias: “Attenzione c’è il rischio di una versione italiana e spagnola dell'Ungheria e della Polonia”… - fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - Ilpescatoredi : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Spd: importante che vinca Letta e non la postfascista Meloni Cosi la ger… - garbugli_la : RT @La7tv: #tagada La previsione di Pier Luigi Bersani sul futuro di un #governo di #centrodestra: 'Ecco quanto dureranno #Meloni e #Salvin… -

RaiNews

... Gilberto Pichetto, vice ministro allo Sviluppo Economico; Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, deputati di riferimento territoriale e Maria Grazia Bigliotto, candidata alle prossimee ...... Luca Torella, dai segretari di Caselle e Borgaro, Stefano Oggiano e Antonio La Luna, ai colleghi di Settimo, San Mauro e Brandizzo) per incontrare i cittadini in vista delle ormai imminenti,... Elezioni 2022, è la settimana dello sprint finale - Matteo Salvini in Calabria:"Ponte sullo stretto e un nuovo decreto sicurezza" - Matteo Salvini in Calabria:"Ponte sullo stretto e un nuovo decreto sicurezza" (Adnkronos) – “Il mio obiettivo E’ il 12, 13 per cento”. Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. “Al governo con Meloni Ma mai. Siamo agli antipodi, per me è un avversario. Con un av ...724/2022, pagg. 83-97), pubblicato il 26 agosto u.s. (ovvero ad un mese dalle elezioni regionali, quasi fosse un lascito per la nuova legislatura), sono state apportate ulteriori modifiche relative ...