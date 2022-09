Conte canta Bella Ciao e attacca | Diamo fastidio a tutti | col Reddito di cittadinanza non si scherza

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - lucifer_emm : RT @confundustria: C'é chi la canta e chi non la canta. Conte la canta. - ItaliaNotizie24 : Conte canta “Bella ciao” a Genova - volpe_peppe : RT @Virus1979C: Giuseppe Conte canta Bella Ciao: 'Sbagliato dire che è divisiva. È una canzone di tutti e per tutti coloro che si riconosco… - Giuly0013 : RT @luciagiacalone2: Il Presidente Conte canta “Bella Ciao”a Genova ?? -

Il Fatto Quotidiano

Non lo cita ma ce l'ha con Luigi Di Maio che volentieri contraccambia: "Un voto aè un voto alla Meloni per abolire il reddito di cittadinanza". E, last but not least, c'è Matteo Renzi, con cui ...'Se avessi la voce della Pausini io la canterei. Ma sono stonato e ho un tono di voce bassissimo'. Lo ha detto il leader M5s Giuseppeche ha intonato a Genova 'Bella Ciao'. xa8/tvi/gtr Sponsor Elezioni, Conte canta ‘Bella Ciao’: “Sbagliato dire che è divisiva Che il M5s sia il terzo o il quarto polo, in questa campagna elettorale, poco importa : Giuseppe Conte con il suo Movimento corre solo contro tutti. Ed ha, ...La leader di FdI all’attacco dell’esecutivo, ma anche della sinistra, "Dai cosiddetti progressisti fake news mai viste. Nessun pregiudizio dall'amministrazione americana, sono pronta a governare"; e d ...