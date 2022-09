Chi è Antonino Spinalbese, tutte le curiosità sul nuovo concorrente del “GFVip 7” (Di lunedì 19 settembre 2022) Antonino Spinalbese si è fatto conoscere dal grande pubblico come il fidanzato di Belen Rodriguez. I due hanno avuto una relazione di due anni dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Ora le loro strade si sono separate e i loro rapporti sono esclusivamente indirizzati al bene della loro bambina. Fra poche ore Antonino Spinalbese diventerà uno dei concorrenti ufficiali del GFVip 7. In attesa di scoprire quando farà il suo ingresso nella casa, vediamo insieme tutte le curiosità su Antonino Spinalbese: dall’età alla sua carriera.



Classe 1995, Antonino Spinalbese ha compiuto 27 anni il 1° febbraio ed è un giovane hairstylist. Nato a Torre del Grego, all’età di 10 mesi insieme alla sua famiglia è si ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022)si è fatto conoscere dal grande pubblico come il fidanzato di Belen Rodriguez. I due hanno avuto una relazione di due anni dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Ora le loro strade si sono separate e i loro rapporti sono esclusivamente indirizzati al bene della loro bambina. Fra poche orediventerà uno dei concorrenti ufficiali del7. In attesa di scoprire quando farà il suo ingresso nella casa, vediamo insiemelesu: dall’età alla sua carriera.Classe 1995,ha compiuto 27 anni il 1° febbraio ed è un giovane hairstylist. Nato a Torre del Grego, all’età di 10 mesi insieme alla sua famiglia è si ...

MondoTV241 : Antonino Spinalbese, chi è, cosa fa, perchè entra nella casa del GF Vip 7 #gfvip #antoninospinalbese - fontanaalicee : io da domani sera con chi vorrà eliminare antonino: - ela2467 : @Sottona7 E ci mancherebbe! Per chi vuoi seguirlo? Per Antonino?? In diretta 24h su 24. Voglio una telecamera fissa ?????? - Maurofabio31 : RT @DigennalL: @giuz73 @AriannaPioli @giuliocavalli I negazionisti… o i fautori delle false notizie..non invitano più chi dice le verità..… - DigennalL : @giuz73 @AriannaPioli @giuliocavalli I negazionisti… o i fautori delle false notizie..non invitano più chi dice le… -