Carolina Marconi | chi è l’ex marito Salvatore De Lorenzis | “Mi picchiava”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Un matrimonio durato appena 8 mesi quello tra, ex concorrente del Grande Fratello, eDe, imprenditore di 46 anni. L’8 gennaio Deè stato condannato a 20 mesi di carcere e a risarcire la ex moglie per 30mila euro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Lui èDe, un nome noto nel Salento: imprenditore di successo nel settore delle slot machine, amante della bella vita e soprattutto delle belle donne. Lei,la bellezza la incarnava sul serio. Il colpo di fulmine scoccato ad un evento doveconcorrente del Grande Fratello era ospite come madrina, ha fatto il resto. L’amore nato all’improvviso, la proposta di matrimonio dopo “soli” ...

Addictedtolif39 : RT @tranviadeseo: Flashback random delle 20.30 circa: il siparietto lesbochic di queerbaiting pesante di Carolina Marconi (concorrente di q… - Giolla_Giolla : RT @tranviadeseo: Flashback random delle 20.30 circa: il siparietto lesbochic di queerbaiting pesante di Carolina Marconi (concorrente di q… - Giornaleditalia : Carolina Marconi età, marito, figli, come sta dopo il tumore e la chemio: tutto sulla malattia - GFVipSondaggifp : Carolina Marconi 44 anni. Venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello 4, negli ultimi tempi ha condiviso con… - telodogratis : Chi è Carolina Marconi del Gf Vip: la battaglia contro il tumore e il grande amore con Marco Tulli -

E ancora Sara Manfuso ,, Nikita Pelizon , Cristina Quaranta , Attilio Romita , Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. Se i nomi fatti finora non sono stati confermati ..." Modella e attrice venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello 4 : ha raccontato la sua lotta contro un tumore. Nikita Pelizon " Influencer e concorrente a a Pechino Express ...Inizia la settima edizione del Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it riparte l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò ...Scopriamo tutte le curiosità sulla bellissima Carolina Marconi concorrente del GFVIP 7: dagli esordi in tv al dramma della malattia e all'amore!