Brindisi: esplosione in una villetta, due feriti All'alba (Di lunedì 19 settembre 2022) Intorno alle sei e mezza l'accaduto. In una villetta di Brindisi l'esplosione, per cause da dettagliare. Due persone sono rimaste ferite. L'articolo Brindisi: esplosione in una villetta, due feriti All'alba proviene da Noi Notizie..

