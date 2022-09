Annamaria Franzoni è tornata nella casa in cui uccise il piccolo Samuele

(Di lunedì 19 settembre 2022) A distanza di 20 anni dall’omicidio del, la mamma,, èa Cogne, in quella stessain cui ilvenne ucciso. Era il 2002 quando l’opinione pubblica venne sconvolta dalla morte di un bambino di tre anni,. Per il suo omicidio, nel 2008 fu condannata la madre,L'articolo proviene da Leggilo.org.

CarloMartootchy : RT @Portinaia2: Se mi esce un figlio come Massimiliano Allegri allora giustifico Annamaria Franzoni - Portinaia2 : Se mi esce un figlio come Massimiliano Allegri allora giustifico Annamaria Franzoni - kikypoler : @Lorenzo08353155 Ti ricordo che Annamaria Franzoni era una madre devota e casalinga. Eppure. .. -

Tra quelli che più hanno sconvolto il nostro Paese, il delitto di Cogne nel 2002:, condannata per aver ammazzato il figlio di 3 anni, ha sempre negato. Nel 2014, a Santa Croce ...Venne accusata, condannata a 16 anni di carcere per l'assassinio del suo secondogenito., 20 anni dopo. Cosa fa oggi La signora, interrogata e messa sotto torchio, non ha ...Annamaria Franzoni è tornata nella villetta di Cogne dove il 30 gennaio di 10 anni fa ha ucciso, secondo il tribunale, il figlio Samuele ...Annamaria Franzoni torna con la famiglia nella villetta di Cogne, teatro dell’uccisione del figlioletto Samuele, per trascorrere le vacanze.