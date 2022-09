Alice, 5 anni, costretta a stare in classe con il papà: per lei è necessaria un’infermiera, all’Ats ora il compito di risolvere la questione (Di lunedì 19 settembre 2022) Alice, cinque anni, tracheotomizzata dalla nascita, può andare a scuola ma solo con papà. Per lei, forse ancora per qualche giorno o settimana, non sarà possibile frequentare i compagni senza avere il padre pronto ad intervenire per la rimozione delle secrezioni dalle vie aeree. Così è stato deciso dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Sergnano, Ilaria Andreoni, in accordo con il sindaco della comunità di Pianengo, Roberto Barbaglio ma anche con la famiglia che ha preso atto di tutta la buona volontà della scuola per risolvere un caso che richiama alla memoria il tema dell’infermiere tra i banchi, tanto evocato in epoca di pandemia. Il caso è nato i primi di settembre in occasione del suono della prima campanella alla scuola dell’infanzia. Per i primi giorni di lezione Alice non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022), cinque, tracheotomizzata dalla nascita, può andare a scuola ma solo con. Per lei, forse ancora per qualche giorno o settimana, non sarà possibile frequentare i compagni senza avere il padre pronto ad intervenire per la rimozione delle secrezioni dalle vie aeree. Così è stato deciso dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Sergnano, Ilaria Andreoni, in accordo con il sindaco della comunità di Pianengo, Roberto Barbaglio ma anche con la famiglia che ha preso atto di tutta la buona volontà della scuola perun caso che richiama alla memoria il tema dell’infermiere tra i banchi, tanto evocato in epoca di pandemia. Il caso è nato i primi di settembre in occasione del suono della prima campanella alla scuola dell’infanzia. Per i primi giorni di lezionenon ha ...

