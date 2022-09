VIDEO Milan-Napoli 1-2: highlights, gol e sintesi. Simeone decisivo per i partenopei (Di domenica 18 settembre 2022) Il Napoli vince in casa del Milan per 1-2 nella settima giornata della Serie A 2022-2023: decisivo il gol di Simeone al 78?. I partenopei agganciano in testa alla classifica l’Atalanta con 17 punti, mentre i meneghini restano fermi a quota 14 al quarto posto assieme alla Lazio. VIDEO highlights Milan-Napoli 1-2 IL RIGORE DI POLITANO GOAL AC Milan 0-1 Napoli Matteo Politano wins the battle of wills and sends an unstoppable penalty past Maignan into the middle of the goal #SerieATIM pic.twitter.com/ppWTiMDUOU — FOOTY HUB (@FootyHub12) September 18, 2022 IL PAREGGIO DI GIROUD GOAL AC Milan 1-1 Napoli Theo Hernandez tees up Olivier Giroud inside the box and rolls the ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Ilvince in casa delper 1-2 nella settima giornata della Serie A 2022-2023:il gol dial 78?. Iagganciano in testa alla classifica l’Atalanta con 17 punti, mentre i meneghini restano fermi a quota 14 al quarto posto assieme alla Lazio.1-2 IL RIGORE DI POLITANO GOAL AC0-1Matteo Politano wins the battle of wills and sends an unstoppable penalty past Maignan into the middle of the goal #SerieATIM pic.twitter.com/ppWTiMDUOU — FOOTY HUB (@FootyHub12) September 18, 2022 IL PAREGGIO DI GIROUD GOAL AC1-1Theo Hernandez tees up Olivier Giroud inside the box and rolls the ...

NBCSportsSoccer : Giovanni Simeone gives Napoli a late lead over Milan! (via @CBSSportsGolazo) - acmilan : #OnThisDay, @Ibra_official scored his first Milan goal and, in true Zlatan style, added a second too! ?? 12 anni fa… - gippu1 : 30 anni fa, il #13settembre 1992, una delle più grandi partite di sempre: Max Allegri, due autogol di Baresi, Maldi… - LaSombraEnMilan : RT @LucaManinetti: 2 tiri in porta! Sconfitta immeritata quella del #Milan. Il Diavolo gioca e domina a tratti il match (22 tiri totali 5 i… - mirkopioltini74 : RT @LucaManinetti: 2 tiri in porta! Sconfitta immeritata quella del #Milan. Il Diavolo gioca e domina a tratti il match (22 tiri totali 5 i… -