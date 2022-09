Viaggio a Stromboli, messa in ginocchio da un’estate di fuoco e fango: vecchi torrenti tornati alla luce e una discarica in disuso finita in mare (Di domenica 18 settembre 2022) Una montagna di vecchi rifiuti crollata a mare. Una lattina di Fanta degli anni ’70-’80, di quelle con il lembo che viene via in un colpo secco verso il braccio, giace adesso sul fondale di spiaggia lunga a Stromboli, assieme ad altri detriti, tutti datati. Un fondale vintage, si potrebbe scherzare, se non fosse un serissimo danno ambientale: una vecchia discarica interrata, usata tra gli anni ’50 e ’80, piena di frigoriferi, batterie, scaldabagni e tettoie in eternit. Tutto venuto giù a invadere il fondale e la spiaggia più anelata dell’isola, quella giù in fondo alle abitazioni, a Piscità, nella parte più riservata e più colpita dall’alluvione del 12 agosto. Questo è il primo disastro elencato da Alessandro Wegner, 37 anni, di sangue siculo, napoletano e tedesco. Vive da 15 anni tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Una montagna dirifiuti crollata a. Una lattina di Fanta degli anni ’70-’80, di quelle con il lembo che viene via in un colpo secco verso il braccio, giace adesso sul fondale di spiaggia lunga a, assieme ad altri detriti, tutti datati. Un fondale vintage, si potrebbe scherzare, se non fosse un serissimo danno ambientale: unainterrata, usata tra gli anni ’50 e ’80, piena di frigoriferi, batterie, scaldabagni e tettoie in eternit. Tutto venuto giù a invadere il fondale e la spiaggia più anelata dell’isola, quella giù in fondo alle abitazioni, a Piscità, nella parte più riservata e più colpita dall’alluvione del 12 agosto. Questo è il primo disastro elencato da Alessandro Wegner, 37 anni, di sangue siculo, napoletano e tedesco. Vive da 15 anni tutto ...

