Uomini e Donne | Tina chiama il medico in studio!

robersperanza : L’allarme di stamattina è fortunatamente rientrato. Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini del Mini… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - trash_italiano : Manca una settimana a Uomini e Donne. - LindaFerrettiPD : La differenza di stipendio tra uomini e donne in Italia è la fotografia di una forte ingiustizia. Grazie alla legge… - Spooky_The_Tuff : RT @LaStampa: 7 giorni al voto - Silvio e le donne, Giuseppi e i 'mezzi uomini': questa politica fa solo avanspettacolo -

Questo per ricordare che l'equitazione è lo sport olimpico per eccellenza nel qualegareggiano insieme senza alcuna distinzione. A proposito del percorso, Giuseppe Della Chiesa lo ha ...Allenarenon fa differenza, l'importante è sempre il Polo, è quello che bisogna insegnare'. La Punta Ala Polo Cup, nel frattempo, sta arrivando alla sua fase decisiva: nel pomeriggio ...«Cari Amici, Cari Compagni la mia battaglia finisce qui. Prima di “passare dall’altra parte”, vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero. In questi ...Il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti in conseguenza degli ...