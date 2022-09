Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni a M5S: “Niente gratis da Stato, non vendi pentole…” (Di domenica 18 settembre 2022) “La parola più comune che viene utilizzata nei comizi del Movimento cinque stelle è ‘gratuitamente’. Questo è tutto un programma. Comunico ufficialmente agli amici del Movimento Cinquestelle che quando lo Stato fa qualcosa non è mai gratuito, sono soldi degli italiani. Sono soldi che paghi con le tasse, sono soldi che togli da qualche altra parte, sono soldi con cui indebiti i tuoi figli, ma come si fa a dire che è gratuito. Non stai vendendo le pentole, non sei Wanna Marchi”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel comizio a Matera. “In questa campagna elettorale – ha continuato la leader FdI – non si riesce a parlare molto di programmi concreti. E’ tutto molto superficiale, è tutto basato sull’odio. E’ tutto basato sulle difficoltà di una sinistra che ha paura di perdere il suo sistema di potere che vuole difendere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 18 settembre 2022) “La parola più comune che viene utilizzata nei comizi del Movimento cinque stelle è ‘gratuitamente’. Questo è tutto un programma. Comunico ufficialmente agli amici del Movimento Cinquestelle che quando lofa qualcosa non è mai gratuito, sono soldi degli italiani. Sono soldi che paghi con le tasse, sono soldi che togli da qualche altra parte, sono soldi con cui indebiti i tuoi figli, ma come si fa a dire che è gratuito. Non stai vendendo le pentole, non sei Wanna Marchi”. Lo ha detto Giorgianel comizio a Matera. “In questa campagna elettorale – ha continuato la leader FdI – non si riesce a parlare molto di programmi concreti. E’ tutto molto superficiale, è tutto basato sull’odio. E’ tutto basato sulle difficoltà di una sinistra che ha paura di perdere il suo sistema di potere che vuole difendere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

