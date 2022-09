TS – Juve | Di Maria e altri dieci contro il Monza

(Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-18 10:59:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: TORINO – Lantus riparte dae da Angel Di. Il momento è difficile: la vittoria manca dal 31 agosto (2-0 allo Spezia) e nell’ultima settimana i bianconeri hanno pareggiato con la Salernitana tra le proteste per il pasticcio del Var e persoil Benfica, mettendo in salita il cammino in Champions League (0 punti dopo due partite). Situazione aggravata dalla lunga lista di indisponibili. Massimiliano Allegri sfiderà i brianzoli di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e del nuovo allenatore Raffaele Palladino senza 8 giocatori, che diventano 9 contando anche il giovane Aké. Ai lungodegenti Paul Pogba e Federico Chiesa – attesi in gruppo a fine ottobre, ma al top probabilmente soltanto dopo il Mondiale – si sono aggiunti gli “affaticati” ...

FBiasin : #Galeone alla gazza: “La #Juve è una squadra mediocre, anche al completo con Di Maria, Pogba, Chiesa e gli altri,… - GoalItalia : Paredes sul matrimonio tra Di Maria e la Juve: 'Gli ho già detto che deve restare un altro anno' ???????? - romeoagresti : #Paredes: “Dal momento che ho saputo che Di Maria sarebbe finito alla Juve, abbiamo iniziato a parlare. Ho fatto di tutto per venire”. - James_JBraddock : RT @The__Musti: Ma poi parliamoci chiaro: Quali sono i campioni della Juve? - Bremer? Mai visto in una big - Pogba? Siamo nel 2012 o 2022?… - Luxgraph : Juve, Di Maria e altri dieci contro il Monza -

TV PLAY - Juventus, parole al vetriolo sull'atteggiamento del calciatore argentino al fischio finale della sfida con il Benfica. Le telecamere, si sa, non perdonano. E Angel Dinon ha forse pensato alle possibili conseguenze quando si è lasciato scappare quella 'frase' mentre conversava con Arek Milik al fischio finale della partita tra Juventus e Benfica. L'argentino ...... dentro Bremer, Pogba (che ora non c'è, ma tornerà), Di, Paredes, Milik, non c'è Szczesny ma ... E in casanon sono abituati a far decantare i momenti di difficoltà, ma semmai ad affrontarli. ...Tutto su Monza Juventus: dove vedere la partita di Serie A tra brianzoli e bianconeri, e quali saranno le formazioni in campo delle due squadre.Senza otto giocatori tra squalificati e infortunati, Allegri si aggrappa alla classe dell’argentino, di nuovo titolare ...