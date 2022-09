Traffico Roma del 18-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022) Luceverdebelli trovati dalla redazione situazione abbastanza tranquilla Al momento sulle strade della capitale una segnalazione interessata alla via Pontina dove si rallenta per lavori tra il decimo e spinaci rito nelle due direzioni in pieno svolgimento la settimana Europea della mobilità con pedonalizzazione totale di via Appia Antica con la strada chiusa anche ai mezzi pubblici tra Porta San Sebastiano e via Cecilia metella deviazioni per le linee 118 218 e 660 e a causa di una perdita di acqua la Portuense è chiusa tra via del Ponte Pisano e il grande raccordo anulare direzione per la linea bus 701 e questo pomeriggio o la Cecchignola per un evento sportivo tra le 17 e le 19 via degli Arditi via dei Genieri saranno chiusa ladi via bus 763 su via Laurentina E questa sera per l’incontro di calcio trae Atalanta ...