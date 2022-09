Subito problemi con aggiornamento iOS 16.1: beta blocca GPS su iPhone 14 Pro (Di domenica 18 settembre 2022) problemi del tutto inaspettati per gli utenti che hanno deciso di puntare da Subito sui nuovi iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max, considerando il fatto che l’aggiornamento iOS 16.1, tramite la beta preliminare, presenta un bug non preventivabile. Al di là dei plus che potremo toccare con mano con il pacchetto software, appena disponibile la versione stabile e definitiva, occorre andare oltre i plus che abbiamo evidenziato durante il weekend con altri articoli. In questo modo, eviteremo di andare incontro a brutte sorprese. Quali problemi sono emersi con il nuovo aggiornamento iOS 16.1 a bordo dei vari iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max Allo stato attuale, quali problemi sono stati portati alla ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 settembre 2022)del tutto inaspettati per gli utenti che hanno deciso di puntare dasui nuovi14 Pro ed14 Pro Max, considerando il fatto che l’iOS 16.1, tramite lapreliminare, presenta un bug non preventivabile. Al di là dei plus che potremo toccare con mano con il pacchetto software, appena disponibile la versione stabile e definitiva, occorre andare oltre i plus che abbiamo evidenziato durante il weekend con altri articoli. In questo modo, eviteremo di andare incontro a brutte sorprese. Qualisono emersi con il nuovoiOS 16.1 a bordo dei vari14 Pro ed14 Pro Max Allo stato attuale, qualisono stati portati alla ...

