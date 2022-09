Salvini da Pontida: "Governeremo 5 anni". E promette lo stop al canone Rai (Di domenica 18 settembre 2022) Tre anni e tre giorni dopo l'ultima volta, torna il raduno della Lega a Pontida. Nella cittadina della bergamasca il folklore non manca, tra militanti con la barba lunga verde e il kilt e i foulard verdi con il sole delle Alpi, ma il ritorno sul pratone per Matteo Salvini è un'occasione per ricaricare le batterie. Alla vigilia dell'ultima settimana di campagna elettorale, caratterizzata dalla 'mission impossible' della rincorsa su Fratelli d'Italia, che i sondaggi danno come forza trainante della coalizione di centrodestra. I big, da Roberto Calderoli a Massimiliano Fedriga, escludono che il risultato elettorale possa trasformarsi in una resa dei conti nel Carroccio, perché "a Pontida c'eravamo anche con la Lega al 4%", ricorda il governatore del Friuli Venezia Giulia. Il messaggio più diretto agli alleati del ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Tree tre giorni dopo l'ultima volta, torna il raduno della Lega a. Nella cittadina della bergamasca il folklore non manca, tra militanti con la barba lunga verde e il kilt e i foulard verdi con il sole delle Alpi, ma il ritorno sul pratone per Matteoè un'occasione per ricaricare le batterie. Alla vigilia dell'ultima settimana di campagna elettorale, caratterizzata dalla 'mission impossible' della rincorsa su Fratelli d'Italia, che i sondaggi danno come forza trainante della coalizione di centrodestra. I big, da Roberto Calderoli a Massimiliano Fedriga, escludono che il risultato elettorale possa trasformarsi in una resa dei conti nel Carroccio, perché "ac'eravamo anche con la Lega al 4%", ricorda il governatore del Friuli Venezia Giulia. Il messaggio più diretto agli alleati del ...

EnricoLetta : Oggi con noi Monza è come una piccola capitale dell’Europa. Pontida, con tutto il rispetto per i suoi abitanti, co… - borghi_claudio : L'intervento di @matteosalvinimi a #Pontida22 con la consueta tonante presentazione di Belotti. Si va a vincere. - petergomezblog : Pontida, militanti cubane anticomuniste scambiate per contestatrici di Salvini: i leghisti strappano loro il cartel… - NuvolaAlterata : RT @confundustria: «Siamo centomila», dice Salvini a Pontida. Chiediamo a un poliziotto, che chiama il responsabile: «Ci risultano 15mila p… - SenatoreF : #PONTIDA22 la sfilata della #legaladrona #salvini ....roba x beoti #pontida -