Salvini a Pontida presenta i sei impegni della Lega: «Siete una marea». Assente Bossi (Di domenica 18 settembre 2022) Stop al caro bollette, riforma dell’autonomia, flat tax e pace fiscale, Quota 41 per le pensioni, il ripristino dei decreti Sicurezza, una giustizia giusta. Ecco i sei impegni della Lega per il prossimo governo enunciati a gran voce da Matteo Salvini al popolo della Lega, che dopo tre anni torna a riunirsi sul sacro suolo di Pontida. «Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, perché rimanga scritto l’impegno a prendere per mano questo Paese. Scripta manent. Ministri e governatori sottoscrivono i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma», ha aggiunto Salvini che non ha risparmiato bordate al (suo) governo in carica: «Il caro-bollette – ha detto – non è capriccio della ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Stop al caro bollette, riforma dell’autonomia, flat tax e pace fiscale, Quota 41 per le pensioni, il ripristino dei decreti Sicurezza, una giustizia giusta. Ecco i seiper il prossimo governo enunciati a gran voce da Matteoal popolo, che dopo tre anni torna a riunirsi sul sacro suolo di. «Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, perché rimanga scritto l’impegno a prendere per mano questo Paese. Scripta manent. Ministri e governatori sottoscrivono i 6su cui ci mettiamo la firma», ha aggiuntoche non ha risparmiato bordate al (suo) governo in carica: «Il caro-bollette – ha detto – non è capriccio...

