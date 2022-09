"Quando ho lasciato Mediaset...": Salvo Sottile, un doloroso retroscena (Di domenica 18 settembre 2022) Ormai Salvo Sottile è al timone de I Fatti Vostri da due anni, il programma di Rai 2 recentemente ripartito e che lo vede al timone con Anna Falchi. Una coppia rodata, che sta riscuotendo grande successo. Insomma, Mediaset e l'addio al Biscione sono acqua passata. Ma sui giorni dell'addio, c'è ancora qualcosa da raccontare... E su quei giorni ecco che Salvo Sottile ritorna in un'intervista al settimanale Intimità, colloquio a tutto campo in cui parla della sua vita privata e della sua carriera. E dove torna, appunto, sul doloroso addio a Mediaset. Per lui, infatti fu una decisione molto sofferta. "Una scelta per la quale non ho dormito la notte - ammette Salvo Sottile -. Quando ho lasciato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Ormaiè al timone de I Fatti Vostri da due anni, il programma di Rai 2 recentemente ripartito e che lo vede al timone con Anna Falchi. Una coppia rodata, che sta riscuotendo grande successo. Insomma,e l'addio al Biscione sono acqua passata. Ma sui giorni dell'addio, c'è ancora qualcosa da raccontare... E su quei giorni ecco cheritorna in un'intervista al settimanale Intimità, colloquio a tutto campo in cui parla della sua vita privata e della sua carriera. E dove torna, appunto, suladdio a. Per lui, infatti fu una decisione molto sofferta. "Una scelta per la quale non ho dormito la notte - ammette-.ho...

