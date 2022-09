(Di domenica 18 settembre 2022) Giorgiaè così attenta aie alla piena applicazione delle regole democratiche che dovrebbero essere alla base dell'Unione Europea, che non può essere un'unione di lazzaroni. "Non ...

globalistIT : - elcondo36977118 : @GIOFRAPIE @serracchiani @EnricoLetta Anche la Meloni è Berlusconi stanno guardando i numeri ultimamente, solo Salv… - FrancoZerlenga : Ma la Meloni e’ una fascista in realtà se ne infischia della famiglia come se ne infischiava il@suo idolo Mussolini… -

Globalist.it

Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, a Mezz'ora in più, su Rai tre. Ma se non ci fossero vere regole democratiche che senso avrebbe l'Unione europea.Se nedi quel che dicono gli altri. Nella sua testa vaga il ricordo dell'Ulivo. Sogna la "... noi puntiamo su quelli e a loro diciamo: ma siete sicuri che passare da Draghi allasia ... Meloni se ne infischia dei diritti civili: “Non sono d’accordo con le misure Ue contro l’Ungheria” La leader di FdI, Giorgia Meloni: "Noi non abbiamo interesse a spaccare l'Europa ma a compattare l'Europa contro gli avversari" ...Torino, piazza D'Armi. Sabato sera. Letta deve ancora arrivare. È in ritardo. Al comizio, seconda tappa del tour piemontese, è atteso per lanciare la volata ai suoi. Quando finalmente apre la portiera ...