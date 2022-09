Live Roma-Atalanta 0-0 | Musso fuori dopo un duro contrasto

(Di domenica 18 settembre 2022)– Ultimo impegno prima della sosta per la, attesa da un big match casalingo contro l’di Gasperini che mette in palio sia punti pesanti per la lotta all’Europa che una cartina tornasole della crescita della squadra.il leggero turnover visto con l’Helsinki, Mourinho torna alla formazione titolare, ad eccezione dell’infortunato Karsdorp.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Faticanti.All. José Mourinho(3-4-2-1):; Scalvini, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund.A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Boga, ...

corgiallorosso : LIVE Roma-Atalanta 0-0 – 7' Sportiello per Musso nella Dea - corgiallorosso : LIVE Roma-Atalanta 0-0 – 2' Smalling di testa, pallone sul fondo - forzaroma : 2’ Prima occasione Roma: corner di #Pellegrini, colpo di testa di #Smalling alto #RomaAtalanta 0-0 LIVE #ASRoma #SerieATIM - teladoiotokyo : Roma-Atalanta 0-0 LIVE - Inizia la partita! -: Segui LIVE Roma-Atalanta... - internewsit : LIVE Serie A - Roma-Atalanta, parte la sfida all'Olimpico: fischio d'inizio! - -

L'arbitro A dirigere il match sarà Daniele Doveri della sezione di1, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Cipriani. Il quarto uomo sarà Camplone. Al VAR ci sarà Mazzoleni, mentre l'assistente ...Alle 21 allo Stadio Baakehir Fatih Terim di Istanbul, intitolato all'ex tecnico viola presente allo stadio questa sera, troppo forti i turchi, che hanno schierato tra le loro fila l'italiano ex...Alle 18.00 i giallorossi affrontano la squadra di Gasperini all'Olimpico nella sfida valevole per la settima giornata di campionato. Dybala out prima della sfida ...Dopo aver ritrovato il successo sia in campionato che in Europa League, la Roma ospita l'Atalanta in quello che è un vero e proprio scontro diretto d'alta classifica. I giallorossi sono reduci dal suc ...