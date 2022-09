LIVE Moto3, GP Aragon 2022 in DIRETTA: warm-up e gara, Dennis Foggia deve vincere per continuare a sperare (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della domenica del Gran Premio di Aragon 2022 di Moto3! Giornata decisiva quest’oggi, con il warm-up e soprattutto la gara con importanti punti in palio! Non sarà un Gran Premio decisivo in ottica classifica, ma sarà fondamentale ottenere un buon risultato (possibilmente, il migliore possibile, ossia la vittoria) per Dennis Foggia, che ha l’obiettivo di recuperare punti su Izan Guevara e Sergio Garcia. Di conseguenza, non mancherà lo spettacolo (come sempre in questa stagione d’altronde) sul circuito del ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP3 – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti allatestuale della domenica del Gran Premio didi! Giornata decisiva quest’oggi, con il-up e soprattutto lacon importanti punti in palio! Non sarà un Gran Premio decisivo in ottica classifica, ma sarà fondamentale ottenere un buon risultato (possibilmente, il migliore possibile, ossia la vittoria) per, che ha l’obiettivo di recuperare punti su Izan Guevara e Sergio Garcia. Di conseguenza, non mancherà lo spettacolo (come sempre in questa stagione d’altronde) sul circuito del ...

