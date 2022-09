LIVE Ciclismo | Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA | partiti Evenepoel e Ganna!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA E LA STARTLIST DELLA8.23 Kueng transita al primo intermedio con 1?69 di vantaggio su Hayter. A breve arriveranno Pogacar,e Ganna. 8.23 Ganna dovrà limitare i danni sulla difficile salita di Dumfries Avenue. 8.22 Ganna ha già 4? di vantaggio su! 8.22 Poderosa la pedalata di Filippo Ganna, che si sta prendendo rischi importanti in curva. 8.21 Parte fortissimo il britannico Hayter. Si porta al comando al primo rilevamento con mezzo secondo di vantaggio su Foss. Tra poco arriverà Kueng. 8.20 Ora non resta che attendere poco meno di 9 minuti per il primo intermedio di Filippo Ganna. 8.19 In gara anche FilippoL’azzurro vuole regalarsi un sogno! Servirà un’impresa per il terzo titolo consecutivo come ...