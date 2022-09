Luxgraph : F1, Ricciardo: 'Verstappen è diventato uomo nel 2018' - lightbloods : e cynaquil nel caso la formula fosse n + (nxn) anziché (n+n) x n PIANGENDING ancora - CarfagnaPiero : @keybianconera @ClaraPorta4 @SalJ80 Lo giudica nel momento in cui dice che 'sbaglia'. La formula giusta sarebbe: io… - SantucciFulvio : @djorkam Qualunque formula con l'obbligo di riscatto è un pagherò. E si può fare solo nel mercato interno - louvesuns : 'E in quelle parole celebrative che osannavano o sminuivano locali, ristoranti ed eventi in città, Louis ci metteva… -

la Repubblica

E se la tendenza di questi ultimissimi mesi sarà mantenuta,2022 ci sarà un maggior numero di auto da acquistare con ladel chilometro zero. Senza dimenticare che se l'auto ha più di sei ...I commissari di gara della FIA sono stati pesantemente criticati per la gestione della Safety Car a Monza. Ferrari e Red Bull hanno alzato la voce, con lo spettacolo venuto menofinale, ma anche altri episodi hanno fatto infuriare altri team. La Haas per esempio discute e non poco la gestione della Federazione in partenza, con Magnussen nella fattispecie penalizzato e non ... La Formula 1 nel cloud: così i dati guidano performance, engagement e sicurezza ROMA - Daniel Ricciardo ha parlato, in un'intervista ai microfoni di "Viaplay", dell'ex compagno di squadra Max Verstappen, con cui ha condiviso il box Red Bull in Formula 1 dal 2016 al 2018. Il pilot ...ROMA - "Max aveva già dimostrato la sua velocità nel 2016, se non prima, ma nel 2018 ricordo che nelle prime quattro o cinque gare ha avuto diversi incidenti e commesso molti errori ma ha trovato subi ...