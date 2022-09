Jenny Darone, chi è la moglie di Insigne: età, vita privata e dramma (Di domenica 18 settembre 2022) Chi è Jenny Darone, compagna di Lorenzo Insigne e madre dei figli dell’attaccante del Napoli: il dramma vissuto in queste ore Nella vita dell’attaccante del Napoli c’è da sempre stata una donna molto speciale, che lo ha accompagnato nel suo percorso di vita e professionale. Lei è Genoveffa Darone, conosciuta come “Jenny“, con cui il calciatore ha creato una splendida famiglia. L’amore tra i due è nato molto presto, considerando che si conoscono fin da piccoli e sono cresciuti in due paesi molto vicini. Jenny Darone e Lorenzo Insigne (Foto Instagram @DaroneJenny)Lui originario di Frattamaggiore, lei nata il 24 settembre 1993 a Frattaminore, si sono ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 settembre 2022) Chi è, compagna di Lorenzoe madre dei figli dell’attaccante del Napoli: ilvissuto in queste ore Nelladell’attaccante del Napoli c’è da sempre stata una donna molto speciale, che lo ha accompagnato nel suo percorso die professionale. Lei è Genoveffa, conosciuta come ““, con cui il calciatore ha creato una splendida famiglia. L’amore tra i due è nato molto presto, considerando che si conoscono fin da piccoli e sono cresciuti in due paesi molto vicini.e Lorenzo(Foto Instagram @)Lui originario di Frattamaggiore, lei nata il 24 settembre 1993 a Frattaminore, si sono ...

