Italia-Svezia oggi, Coppa Davis 2022: orari partite domenica 18 settembre, programma, tv, streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Si conclude la settimana tennistica dedicata alla fase a gironi della Coppa Davis 2022; in quest’ultima giornata sarà protagonista anche l’Italia di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che per incamerare il primo posto nel girone A avrà bisogno di almeno un successo con la Svezia all’Unipol Arena di Bologna. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS YMER DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL YMER DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI Coppa Davis Italia-Svezia La Nazionale del capitan Johan Hedsberg ha ancora la possibilità di poter conquistare la qualificazione, ma dovrà necessariamente vincere con gli azzurri per rientrare nella fase finale di novembre a ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Si conclude la settimana tennistica dedicata alla fase a gironi della; in quest’ultima giornata sarà protagonista anche l’di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che per incamerare il primo posto nel girone A avrà bisogno di almeno un successo con laall’Unipol Arena di Bologna. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS YMER DILA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL YMER DILA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DILa Nazionale del capitan Johan Hedsberg ha ancora la possibilità di poter conquistare la qualificazione, ma dovrà necessariamente vincere con gli azzurri per rientrare nella fase finale di novembre a ...

zazoomblog : Dove vedere Italia-Svezia di Coppa Davis oggi 18 settembre in TV e in streaming - #vedere #Italia-Svezia #Coppa… - zazoomblog : Domenica Rai Sport (Web e Play) 18 Settembre 2022 diretta Coppa Davis ITALIA - Svezia - #Domenica #Sport #Play)… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Elias Ymer Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: serve una vittoria per il primo posto nel girone -… - tuttopuntotv : Dove vedere Italia-Svezia di Coppa Davis oggi 18 settembre in TV e in streaming #CoppaDavis #Tennis - zazoomblog : Berrettini-Elias Ymer oggi Italia-Svezia Coppa Davis 2022: orario programma tv streaming - #Berrettini-Elias… -